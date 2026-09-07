Napoli-Arsenal ad alto rischio ordine pubblico: ecco quanti saranno i tifosi inglesi

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Da Londra arriveranno circa 1.500 sostenitori dell'Arsenal. Una presenza significativa che ha contribuito ad alzare il livello di attenzione.

La Champions League può diventare l'occasione per riaccendere l'entusiasmo intorno al Napoli, ma per il momento il Maradona non viaggia verso il tutto esaurito. Per la sfida contro l'Arsenal sono stati venduti circa 45mila biglietti e, come sottolinea Il Mattino, sulla risposta del pubblico potrebbe aver inciso anche la politica dei prezzi adottata per le gare europee. Il confronto con San Siro è inevitabile: gli oltre 80mila spettatori presenti sabato per Inter-Napoli hanno contribuito a creare un'atmosfera trascinante durante la rimonta nerazzurra. Allegri spera che anche il pubblico azzurro possa diventare un fattore in una partita particolarmente complicata.

Napoli-Arsenal, attesi 1.500 tifosi inglesi al Maradona

Da Londra arriveranno circa 1.500 sostenitori dell'Arsenal. Una presenza significativa che ha contribuito ad alzare il livello di attenzione in vista dell'appuntamento di Champions. La partita è stata infatti classificata ad alto rischio sotto il profilo dell'ordine pubblico e saranno predisposte specifiche misure di sicurezza.

Allerta nel centro di Napoli: oggi nuova riunione sulla sicurezza

L'attenzione sarà particolarmente elevata nelle ore precedenti al calcio d'inizio e soprattutto nel centro di Napoli, dove resta il timore di possibili tensioni tra le due tifoserie. Nella giornata di oggi è prevista una nuova riunione organizzativa con le autorità competenti: in quella sede verranno definite le misure definitive per garantire la sicurezza e gestire l'arrivo dei sostenitori inglesi in città.