Fiorentina-Napoli, Olivera titolare: lì c’è Mastantuono da fermare

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Spinazzola verso il forfait contro la Fiorentina: Olivera pronto dal primo minuto per contenere Mastantuono.

Leonardo Spinazzola è in forte dubbio per Fiorentina-Napoli. Come scrive Il Mattino oggi in edicola, il terzino non ha partecipato alla seduta di ieri mattina a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra, problema accusato già da giovedì. Un contrattempo che sembra risolvere definitivamente il ballottaggio sulla fascia sinistra a favore di Mathias Olivera, che era comunque già in vantaggio nelle scelte di Massimiliano Allegri.

Olivera per contenere Mastantuono, Allegri studia le fasce

La scelta dell’uruguaiano è legata anche alla presenza dalla sua parte di Franco Mastantuono, indicato dal quotidiano come uno dei giocatori offensivamente più produttivi di questo avvio di Serie A e reduce dalla tripletta nell’ultimo turno. Allegri dovrà quindi trovare il giusto equilibrio per contenere le iniziative dell’argentino e gestire le energie. Sulla fascia opposta, invece, il tecnico potrebbe scegliere una soluzione maggiormente offensiva per provare a mettere in difficoltà la Fiorentina.