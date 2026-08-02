Hojlund, nulla di grave! Stop precauzionale in allenamento: la situazione

vedi letture

Le condizioni di Rasmus Hojlund non destano particolare preoccupazione. L'attaccante del Napoli aveva interrotto dopo pochi minuti l'allenamento di ieri mattina a Castel di Sangro, alimentando qualche apprensione tra i tifosi. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il danese ha rimediato un colpo alla caviglia sinistra in seguito a un contrasto con Rafa Marin, lasciando il campo quasi subito.

Nessun allarme dal Napoli: prosegue il lavoro differenziato per quattro azzurri

Secondo il quotidiano, lo stop di Hojlund sarebbe stato esclusivamente a scopo precauzionale. Il Napoli, infatti, non ha diffuso alcuna comunicazione preoccupante nel consueto bollettino medico di fine allenamento, lasciando intendere che non si tratti di un problema serio. Nella stessa seduta hanno invece proseguito il programma di lavoro differenziato Alisson, Sam Beukema, Billy Gilmour e David Neres, ancora impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.