Corbo: "ADL visionario, ma ora Napoli stanco e un po' confuso! Passa la linea Chiavelli?"

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Antonio Corbo nel suo editoriale si sofferma sulla situazione attuale del Napoli e applaude l'operato di Aurelio De Laurentiis.

Nel suo editoriale pubblicato su La Repubblica, Antonio Corbo dedica un'ampia riflessione ai cento anni di storia del Napoli, soffermandosi soprattutto sulla figura di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista sottolinea il ruolo avuto dal presidente nella rinascita del club: "È lui che salva il Napoli e cambia il calcio italiano. Addio presidenti bollati come 'ricchi scemi', ma imprenditori che rischiano, gestiscono, incassano. Che vivono di un calcio diventato finalmente azienda. Rischiavano la bancarotta, portano soldi, scudetti e coppe a casa", scrive Corbo, definendolo un "audace visionario" capace di rilevare un club "ormai finito, decotto, inerme".

"Il sistema De Laurentiis vince", ma resta un interrogativo sul futuro

Corbo evidenzia come il "sistema De Laurentiis" rappresenti oggi un modello basato su un principio preciso: "Investire per guadagnare". Secondo l'editorialista, il business è ormai una componente imprescindibile del calcio moderno, dove "contano tv, sponsor, plusvalenze, marketing creativi". Guardando al presente, però, il giornalista si interroga sulla direzione che prenderà il club: "Il Napoli dei cento anni a che punto è? Arriva stanco e un po' confuso fra le sue troppe anime. È da capire se non riprenda forza la linea di Andrea Chiavelli, benché assente. Ha il culto del risparmio e delle clausole. Si vedrà", conclude.