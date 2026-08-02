Festa Centenario, istituzioni assenti: dal sindaco al prefetto, ecco perché hanno disertato

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Dalle campane delle chiese alla sfilata delle leggende azzurre: il Centenario del Napoli ha coinvolto tutta la città, ma con 4 assenze.

Il Centenario del Napoli ha trasformato la città in un'immensa festa a cielo aperto. Come racconta l'edizione odierna de La Repubblica, il colore azzurro ha dominato le strade, i monumenti e le piazze di Napoli, con un momento particolarmente suggestivo alle 19.26, quando le campane di 100 chiese hanno suonato all'unisono per dare ufficialmente il via alle celebrazioni. Nonostante le preoccupazioni legate al terremoto registrato poche ore prima, l'evento si è svolto regolarmente grazie alla collaborazione tra il club, le istituzioni e gli organizzatori.

Dal sindaco Manfredi al prefetto Di Bari: i motivi dell'assenza

Il momento più atteso della serata è stato la sfilata dei grandi protagonisti della storia del Napoli. Sul palco si sono alternati campioni del passato e del presente come Careca, Marek Hamsik, Giuseppe Bruscolotti, Ruud Krol, Kevin De Bruyne e Scott McTominay, accolti dall'entusiasmo dei tifosi. La Repubblica sottolinea inoltre che, per motivi di opportunità legati all'emergenza sismica, il presidente della Regione Roberto Fico, il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Michele Di Bari e il questore Maurizio Agricola hanno preferito non salire sul palco della manifestazione.