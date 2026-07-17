Allegri a Dimaro, per il tecnico è il primo ritiro 'classico' dopo 19 anni
Comincia ufficialmente l'avventura del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri inaugurano il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, dando il via alla preparazione in vista della stagione 2026-27. Nella giornata di ieri, a Castel Volturno, il nuovo allenatore ha incontrato i primi calciatori arrivati al centro sportivo: Alisson Santos, Buongiorno, Di Lorenzo, Hojlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rrahmani, Anguissa, Politano e Spinazzola. Successivamente la squadra raggiungerà lo Sporthotel Rosatti, tradizionale quartier generale del Napoli durante il ritiro trentino, dove nel pomeriggio è in programma il primo allenamento.
Allegri torna in un ritiro tradizionale dopo 19 anni
Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia anche una curiosità legata ad Allegri: quello di Dimaro rappresenta infatti il suo primo vero ritiro precampionato "classico" dopo ben diciannove anni. Come ricorda il quotidiano, "guidava il Sassuolo, la preparazione si svolse a Canaro, in provincia di Rovigo, e nella stagione 2007-08 conquistò la promozione dalla vecchia C1 alla Serie B". Un ritorno alle origini per il tecnico livornese, pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera sulla panchina del Napoli.
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