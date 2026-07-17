Manna al lavoro: Falcone per la porta e tre candidati per il vice Di Lorenzo

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assimiliano Allegri e il suo staff valuteranno da vicino la rosa a disposizione prima di prendere decisioni definitive.

Il ritiro di Dimaro sarà il punto di partenza per definire le strategie del Napoli in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarà proprio il lavoro sul campo a orientare le prossime mosse della società sul mercato. Come si legge nel quotidiano, "si entra finalmente nel vivo, con il ritiro in Val di Sole prenderanno corpo le valutazioni che poi determineranno le scelte sul mercato". Massimiliano Allegri e il suo staff valuteranno da vicino la rosa a disposizione prima di prendere decisioni definitive.

Calciomercato Napoli, Manna al lavoro

Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare per individuare i profili giusti da consegnare al tecnico. Il Corriere del Mezzogiorno rivela che "il direttore sportivo Manna intanto lavora alla ricerca di possibili soluzioni", con diversi nomi già finiti sul taccuino del club. Tra le opzioni monitorate ci sono Wladimiro Falcone del Lecce per il ruolo di portiere, Brooke Norton-Cuffy del Genoa come esterno destro e altri due candidati per il ruolo di vice Di Lorenzo: Costantino Favasuli del Catanzaro e Dodô della Fiorentina.