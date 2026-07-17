Riecco Lucca: Allegri vuol capire una cosa sull'attaccante

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Lucca torna al Napoli dopo il prestito

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ritiro di Dimaro rappresenterà un passaggio fondamentale per valutare il futuro di Lorenzo Lucca e Luca Marianucci. I due calciatori si ritrovano nuovamente in Val di Sole, ma con prospettive molto diverse rispetto a un anno fa. Come sottolinea il quotidiano, "stesso ritiro, ma scenario completamente diverso": dodici mesi fa erano nuovi acquisti, mentre oggi dovranno convincere Massimiliano Allegri di poter avere un ruolo nella rosa della prossima stagione.

Lucca vuol provare a convincere Allegri

Il tecnico livornese seguirà entrambi con particolare attenzione fin dai primi allenamenti. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti che "il ritiro sarà il momento decisivo per tracciare il confine tra chi resterà e chi, invece, dovrà cercarsi altre destinazioni". Tra i due, l'osservato speciale sarà Lorenzo Lucca. Dopo l'esperienza in prestito al Nottingham Forest, l'attaccante è rientrato a Castel Volturno con l'obiettivo di rilanciarsi e conquistare la fiducia del nuovo allenatore. Come scrive il Corriere dello Sport, "il Napoli ha investito tanto su di lui e Allegri vuole capire se può davvero rappresentare un'alternativa credibile nel nuovo reparto offensivo".