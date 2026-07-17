Milinkovic-Savic all'Hull City, resta il nodo della formula: i dettagli
Il Napoli continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "le priorità del club azzurro sono un terzino destro e un portiere", con le strategie che dipenderanno anche dalle operazioni in uscita. In particolare, il futuro del nuovo vice di Alex Meret è strettamente legato alla possibile partenza di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è atteso a Dimaro per l'inizio del ritiro, ma resta al centro dei dialoghi con l'Hull City.
Milinkovic-Savic all'Hull City: si tratta
Il Corriere dello Sport spiega infatti che "l'arrivo dell'uomo che dovrà completare la coppia dei baluardi insieme con Meret dipende dalla cessione di Milinkovic-Savic". L'ostacolo principale riguarda la formula dell'operazione. Il Napoli punta a una cessione a titolo definitivo di Vanja, oppure a un prestito con obbligo di riscatto, valutando il cartellino del portiere intorno ai 18 milioni di euro. Per sostituirlo, il club azzurro starebbe valutando due profili. Come rivela il Corriere dello Sport, "piacciono Kovar del Psv e Falcone del Lecce"
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