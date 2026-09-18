Allegri ha dubbi in attacco: in quattro per due maglie contro la Fiorentina

Allegri ha dubbi in attacco: in quattro per due maglie contro la FiorentinaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino
Allegri disegna la formazione anti-Fiorentina tra conferme e ballottaggi

Massimiliano Allegri si trova costretto a gestire una situazione di piena emergenza a causa delle ben sei defezioni che bloccano l'infermeria azzurra. Come anticipato dalle pagine de La Repubblica, l'allenatore livornese sembra comunque intenzionato a dare continuità alla struttura tattica della squadra, affidandosi nuovamente alle sue certezze in mezzo al campo. La cerniera di centrocampo vedrà la presenza dal primo minuto del doppio playmaker composto da Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, con Kevin De Bruyne pronto ad agire sulla trequarti per rifinire la manovra e supportare la fase offensiva nei momenti chiave del match.

I dubbi dalla difesa all'attacco per il tridente di Firenze

Le principali incognite per lo scacchiere partenopeo riguardano le corsie esterne e la trequarti. In avanti Noa Lang appare in netto vantaggio sul giovane Antonio Vergara per completare il reparto, mentre sulla fascia opposta, a destra, si registra un serrato testa a testa tra l'esperienza di Matteo Politano e l'energia di Favasuli. 