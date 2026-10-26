Frasi Allegri sugli arbitri pro Roma, il Napoli non si è dissociato: cosa rischia il club

La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha finora preso le distanze dalle parole del proprio allenatore

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo la sfida contro la Roma potrebbero avere conseguenze anche sul piano disciplinare. Il tecnico del Napoli rischia infatti una sanzione economica per le parole pronunciate sulla regolarità del campionato e sull'operato arbitrale. A essere coinvolto potrebbe essere anche il club azzurro.

Come evidenzia Tuttosport, la vicenda potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina le dichiarazioni considerate lesive e potenzialmente capaci di mettere in discussione la regolarità delle competizioni o l'imparzialità degli ufficiali di gara.

Allegri, possibile ammenda da 2.500 a 50.000 euro: coinvolto anche il Napoli

Il quotidiano spiega: "La dichiarazione sullo scorso campionato, invece, potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 23 del Cgs, ove ritenuta lesiva e capace di mettere in dubbio la regolarità del campionato o l’imparzialità degli ufficiali di gara. La sanzione prevista è un’ammenda da 2.500 a 50.000 euro, di cui potrebbe rispondere anche il Napoli, con una multa pari a quella inflitta ad Allegri, anche perché al momento il club non si è dissociato".

La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha finora preso le distanze dalle parole del proprio allenatore, mentre la Roma ha definito le dichiarazioni "inaccettabili e gravi", auspicando provvedimenti.