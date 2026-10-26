Allegri furioso dopo Napoli-Roma: ha percepito come una minaccia questa frase di Colombo

Non è ancora sbollita la rabbia di Massimiliano Allegri per quanto accaduto durante Napoli-Roma

Non è ancora sbollita la rabbia di Massimiliano Allegri per quanto accaduto durante Napoli-Roma. Il tecnico azzurro, oltre alla delusione per il 3-3 subito in rimonta, sarebbe particolarmente contrariato per l'espulsione rimediata nel corso della partita. A raccontare i retroscena della vicenda è Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale, soffermandosi anche su un confronto avvenuto negli spogliatoi con l'arbitro Colombo.

Il giornalista ricostruisce così l'episodio: "Allegri è infuriato con il quarto uomo di Napoli-Roma, Sacchi, che ha suggerito all’arbitro Colombo di espellerlo senza che avesse pronunciato una sola frase offensiva: alla convalida del terzo gol romanista il tecnico si era avviato verso lo spogliatoio per poi tornare subito indietro. E protesta per l’espulsione chiedendo ripetutamente: «Cosa ho detto?»".

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La tensione sarebbe poi proseguita anche lontano dal terreno di gioco, con un faccia a faccia tra l'allenatore del Napoli e il direttore di gara. Ordine aggiunge: "L’arbitro Colombo, incrociato negli spogliatoi, alla richiesta di una spiegazione del cartellino rosso ha replicato «vedrai quello che scrivo...» che Max ha percepito come una sorta di minaccia. Da lì è partita la sfuriata durante la quale è stata ascoltata la frase che ha provocato il risentito comunicato della Roma. Dal tenore del referto arbitrale dipenderà la dimensione della squalifica".