Riecco Neres: ecco qual è il suo obiettivo per il ritorno in campo
David Neres ieri è tornato ad allenarsi. Fino a questo momento nel ritiro di Dimaro era sempre rimasto in disparte a guardare.
Buone notizie da Dimaro per il Napoli. Nell'allenamento di ieri si è rivisto anche David Neres, alla sua prima seduta stagionale con il gruppo presente in ritiro. L'esterno brasiliano è tornato sul terreno di gioco dopo aver raggiunto i compagni, iniziando così il percorso di preparazione in vista della nuova stagione.
Lavoro differenziato per Neres
Per il momento Neres sta seguendo un programma di lavoro differenziato, con l'obiettivo di ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica ed essere pronto per l'inizio della stagione. Lo staff tecnico punta a gestire il suo rientro senza forzare i tempi, così da averlo al massimo della forma per i primi impegni ufficiali. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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