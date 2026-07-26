Il messaggio mandato da Di Lorenzo all'ambiente: ambizioni all'altezza del Napoli

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Il capitano Giovanni Di Lorenzo fissa gli obiettivi del Napoli per la nuova stagione e rilancia le ambizioni del gruppo.

Il Napoli vuole vivere una stagione da protagonista e il messaggio lanciato da Giovanni Di Lorenzo è chiaro. Il capitano azzurro, protagonista dei due scudetti e della Supercoppa conquistati con il club, ha indicato la strada nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Dimaro: "Vincere nell'anno del centenario sarebbe unico. Vogliamo far bene in tutte le competizioni", ha dichiarato, fissando obiettivi ambiziosi per la nuova annata.

Ambizioni all'altezza del Napoli

Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, le parole di Di Lorenzo rispecchiano perfettamente lo status raggiunto dal Napoli negli ultimi anni. Il quotidiano evidenzia come le ambizioni del gruppo siano elevate e come all'interno dello spogliatoio ci sia grande fiducia nel lavoro di Massimiliano Allegri, chiamato a guidare gli azzurri in una stagione particolarmente significativa come quella del centenario.