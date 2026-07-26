Napoli-Carrarese, cinque possibili novità nella formazione di Allegri
Dopo giorni di doppie sedute a Dimaro Folgarida, il Napoli torna in campo oggi alle 18 per affrontare la Carrarese nella seconda e ultima amichevole del ritiro in Val di Sole. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Massimiliano Allegri starebbe valutando alcune novità di formazione rispetto al test perso contro l'Arezzo, con l'obiettivo di proseguire gli esperimenti in vista dell'inizio della stagione.
Marianucci dal 1', spazio anche a Giovane e Vergara
Secondo il quotidiano, una delle principali novità potrebbe riguardare la difesa, con Marianucci candidato ad affiancare Rrahmani nel ruolo di centrale sinistro. In attacco, invece, Politano e Giovane potrebbero agire ai lati di Hojlund nel tridente offensivo. A centrocampo, infine, possibile maglia da titolare per Lobotka e Vergara, quest'ultimo impiegato nel ruolo di mezzala.
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