Allegri non pensa ai Fab Four: anche i due fuoriclasse del centrocampo nelle rotazioni

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Allegri non ha ancora sperimentato la contemporanea presenza dei "Fab Four" del centrocampo. McTominay resta mezzala, De Bruyne avanza.

Massimiliano Allegri ha tracciato una prima linea nella costruzione del nuovo Napoli. Finora il tecnico ha evitato esperimenti con tutti i cosiddetti "Fab Four" del centrocampo contemporaneamente in campo, preferendo trovare il giusto equilibrio e gestire soprattutto Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Entrambi hanno segnato nell'ultima amichevole contro l'Aris Salonicco, mostrando però caratteristiche e compiti differenti nel sistema azzurro.

McTominay mezzala, De Bruyne libero di inventare

Nel 4-3-3 di Allegri, McTominay continua a essere utilizzato da mezzala, con libertà di inserirsi e attaccare l'area avversaria. Diverso il trattamento riservato a De Bruyne: il belga viene avanzato di qualche metro per consentirgli di incidere maggiormente negli ultimi trenta metri e soprattutto di inventare senza troppi vincoli tattici. La gestione del 35enne ex Manchester City sarà inevitabilmente uno dei grandi temi della stagione del Napoli. A scriverlo è La Repubblica.