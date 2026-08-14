Allegri non pensa ai Fab Four: anche i due fuoriclasse del centrocampo nelle rotazioni
Massimiliano Allegri ha tracciato una prima linea nella costruzione del nuovo Napoli. Finora il tecnico ha evitato esperimenti con tutti i cosiddetti "Fab Four" del centrocampo contemporaneamente in campo, preferendo trovare il giusto equilibrio e gestire soprattutto Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Entrambi hanno segnato nell'ultima amichevole contro l'Aris Salonicco, mostrando però caratteristiche e compiti differenti nel sistema azzurro.
McTominay mezzala, De Bruyne libero di inventare
Nel 4-3-3 di Allegri, McTominay continua a essere utilizzato da mezzala, con libertà di inserirsi e attaccare l'area avversaria. Diverso il trattamento riservato a De Bruyne: il belga viene avanzato di qualche metro per consentirgli di incidere maggiormente negli ultimi trenta metri e soprattutto di inventare senza troppi vincoli tattici. La gestione del 35enne ex Manchester City sarà inevitabilmente uno dei grandi temi della stagione del Napoli. A scriverlo è La Repubblica.
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