Buongiorno, arrivederci al 2027? Cosa filtra sui tempi di recupero e la posizione del Napoli

vedi letture

Alessandro Buongiorno non ha partecipato ai ritiri estivi dopo l'operazione al ginocchio di metà luglio. Il Napoli dovrà attendere il nuovo anno.

Il Napoli dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno ancora a lungo. Il difensore classe 1999, operato al ginocchio a metà luglio, non ha potuto partecipare né al ritiro di Dimaro né a quello di Castel di Sangro e sta proseguendo il proprio percorso riabilitativo. I tempi saranno particolarmente lunghi: l'obiettivo è recuperare completamente senza accelerare le tappe, motivo per cui il suo ritorno in campo è previsto direttamente nel 2027, stando a quanto riferito da Il Mattino.

Buongiorno-Napoli, quasi mezza stagione ai box

L'infortunio costringerà dunque Buongiorno a saltare quasi metà stagione, privando Massimiliano Allegri di uno dei principali riferimenti della difesa. Il Napoli non vuole correre rischi e concederà al centrale tutto il tempo necessario per recuperare pienamente dal delicato intervento. Anche la sua lunga assenza spiega l'urgenza sul mercato: con Beukema e Marianucci a loro volta indisponibili, Giovanni Manna è chiamato a consegnare rapidamente ad Allegri un nuovo centrale.