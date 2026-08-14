Buongiorno, arrivederci al 2027? Cosa filtra sui tempi di recupero e la posizione del Napoli
Il Napoli dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno ancora a lungo. Il difensore classe 1999, operato al ginocchio a metà luglio, non ha potuto partecipare né al ritiro di Dimaro né a quello di Castel di Sangro e sta proseguendo il proprio percorso riabilitativo. I tempi saranno particolarmente lunghi: l'obiettivo è recuperare completamente senza accelerare le tappe, motivo per cui il suo ritorno in campo è previsto direttamente nel 2027, stando a quanto riferito da Il Mattino.
Buongiorno-Napoli, quasi mezza stagione ai box
L'infortunio costringerà dunque Buongiorno a saltare quasi metà stagione, privando Massimiliano Allegri di uno dei principali riferimenti della difesa. Il Napoli non vuole correre rischi e concederà al centrale tutto il tempo necessario per recuperare pienamente dal delicato intervento. Anche la sua lunga assenza spiega l'urgenza sul mercato: con Beukema e Marianucci a loro volta indisponibili, Giovanni Manna è chiamato a consegnare rapidamente ad Allegri un nuovo centrale.
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