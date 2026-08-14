Un nuovo De Bruyne: da Conte ad Allegri, è cambiato anche il suo approccio

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Kevin De Bruyne mostra un atteggiamento diverso rispetto alla scorsa stagione. Il belga è sempre più coinvolto nel Napoli.

Kevin De Bruyne vuole voltare pagina e diventare finalmente protagonista con il Napoli. Rispetto alla scorsa stagione, l'approccio del fuoriclasse belga sembra essere cambiato: KDB appare maggiormente coinvolto nelle dinamiche del gruppo e sta dimostrando concretamente la volontà di mettersi a disposizione della squadra. Un segnale significativo era arrivato già in estate, quando aveva scelto di interrompere le proprie vacanze per partecipare alla festa del Centenario a Piazza del Plebiscito.

De Bruyne, Allegri punta sul suo rilancio

Un atteggiamento apprezzato anche da Massimiliano Allegri, che considera De Bruyne una risorsa preziosa per la nuova stagione. Il tecnico dovrà gestirne minutaggio e condizioni fisiche, ma si aspetta che il belga possa fare la differenza quando chiamato in causa. KDB vuole lasciarsi alle spalle un'annata complicata e ritagliarsi un ruolo importante in un Napoli chiamato a essere protagonista su tutti i fronti. Lo si legge su La Repubblica.