De Bruyne titolare o in panchina contro il Genoa? Anticipata la decisione di Allegri

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De Bruyne potrebbe partire dalla panchina all'esordio contro il Genoa. Allegri vuole gestire il belga durante la stagione, puntando sulla sua qualità.

La gestione di Kevin De Bruyne sarà uno dei temi principali della stagione del Napoli. Massimiliano Allegri è consapevole di non poter chiedere al 35enne belga di sostenere tre partite alla settimana e intende quindi amministrarne minutaggio ed energie. L'obiettivo sarà avere KDB nelle migliori condizioni soprattutto nei momenti decisivi, sfruttandone la qualità senza sovraccaricarlo.

De Bruyne-Napoli, possibile panchina contro il Genoa

La gestione potrebbe cominciare già sabato a Marassi contro il Genoa, nella prima giornata di campionato. Al momento, secondo La Repubblica, appare infatti difficile ipotizzare una maglia da titolare per De Bruyne, che potrebbe diventare un'importante arma a partita in corso. Allegri valuterà poi di gara in gara in base alle condizioni fisiche e alle tante soluzioni a disposizione. Il principio resta chiaro: De Bruyne dovrà fare la differenza, entrando al momento giusto e mettendo il proprio talento al servizio del Napoli.