De Bruyne titolare o in panchina contro il Genoa? Anticipata la decisione di Allegri
La gestione di Kevin De Bruyne sarà uno dei temi principali della stagione del Napoli. Massimiliano Allegri è consapevole di non poter chiedere al 35enne belga di sostenere tre partite alla settimana e intende quindi amministrarne minutaggio ed energie. L'obiettivo sarà avere KDB nelle migliori condizioni soprattutto nei momenti decisivi, sfruttandone la qualità senza sovraccaricarlo.
De Bruyne-Napoli, possibile panchina contro il Genoa
La gestione potrebbe cominciare già sabato a Marassi contro il Genoa, nella prima giornata di campionato. Al momento, secondo La Repubblica, appare infatti difficile ipotizzare una maglia da titolare per De Bruyne, che potrebbe diventare un'importante arma a partita in corso. Allegri valuterà poi di gara in gara in base alle condizioni fisiche e alle tante soluzioni a disposizione. Il principio resta chiaro: De Bruyne dovrà fare la differenza, entrando al momento giusto e mettendo il proprio talento al servizio del Napoli.
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