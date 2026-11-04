Allegri può perdere un altro uomo: recupero incerto per Milinkovic-Savic
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Il portiere serbo ancora alle prese con un affaticamento muscolare: la sua presenza nella sfida di Champions League resta in dubbio
Il Napoli rischia di dover rinunciare a Vanja Milinkovic-Savic anche per la delicata sfida di questa sera contro il Porto. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portiere serbo potrebbe essere costretto a un nuovo forfait dopo aver già saltato la gara di campionato contro la Juventus.
Milinkovic-Savic rischia di saltare anche il Porto: nuovo problema per Allegri
L'ex Torino è ancora alle prese con un affaticamento muscolare che ne mette in dubbio la disponibilità per l'impegno europeo. Un'eventuale assenza, da verificare al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali, rappresenterebbe un'ulteriore complicazione per Massimiliano Allegri, già costretto a fare i conti con un organico ridotto dalle numerose indisponibilità.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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