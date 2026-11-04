Hojlund ancora a secco in Champions: Rasmus fatica a incidere
Rasmus Hojlund continua a vivere una stagione complicata, segnata da un rendimento altalenante che rispecchia le difficoltà dell'intero Napoli. A soffermarsi sul momento dell'attaccante danese è il Corriere della Sera, che evidenzia soprattutto la sua scarsa incisività in Champions League, competizione nella quale non è ancora riuscito a trovare la via del gol.
Hojlund a caccia del gol in Champions
"Rasmus Hojlund non sta vivendo una grande stagione. Mettiamola così: è in linea con il rendimento generale della squadra", scrive il quotidiano, sottolineando come il digiuno europeo rappresenti la fotografia più evidente delle difficoltà del centravanti.
Il paradosso è rappresentato dalla sfida contro il Bodo/Glimt, l'unica vinta finora dagli azzurri in Champions League. Anche in una serata positiva per la squadra, infatti, Hojlund non è riuscito a lasciare il segno. Il Corriere della Sera lo definisce "l'uomo meno brillante" della formazione partenopea, evidenziando come il danese non sia riuscito a sfruttare neppure una delle poche serate europee favorevoli al Napoli.
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