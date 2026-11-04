Napoli-Lazio, si va verso la chiusura del settore ospiti: le ultime
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La decisione attende ancora l'ufficialità: per la prima volta in stagione la Lazio sarà senza i propri sostenitori in trasferta
La Lazio dovrà fare a meno dei propri tifosi nella sfida contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle 12.30 allo stadio Maradona. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il divieto di trasferta non è ancora ufficiale, ma viene considerato ormai ufficioso.
Napoli-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: settore ospiti chiuso al Maradona
Dopo la sospensione della vendita dei biglietti e le valutazioni del CASMS, si va dunque verso la chiusura del settore ospiti. Sarebbe la prima trasferta stagionale senza sostenitori biancocelesti, che finora avevano sempre seguito numerosi la squadra di Gattuso anche lontano dall'Olimpico.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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