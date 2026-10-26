Allegri prepara i cambi per il Monza: scalpitano Lobotka e Vergara
Massimiliano Allegri prepara il turnover in vista della sfida di mercoledì contro il Monza. Il tecnico del Napoli potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione titolare, anche per gestire le energie dei suoi uomini in un periodo particolarmente intenso della stagione, tra campionato e Champions League.
Napoli, turnover contro il Monza: De Bruyne o McTominay verso la panchina, chance per Lobotka e Vergara
Come riferisce il quotidiano Il Mattino, tra i possibili esclusi dall'undici iniziale ci sarebbe anche uno dei due big del centrocampo: "Potrebbe riposare, quindi, uno tra De Bruyne e McTominay". Al contrario, sembrano aumentare le possibilità di vedere dal primo minuto Stanislav Lobotka e Antonio Vergara, entrambi candidati a una maglia da titolare.
Le scelte definitive dipenderanno anche dalle condizioni dei calciatori alla ripresa degli allenamenti, prevista oggi dopo la domenica di riposo.
Il calendario, intanto, non concede tregua agli azzurri. Dopo il Monza arriverà la trasferta contro la Juventus, seguita dall'impegno europeo con il Porto. Proprio per questo, come sottolinea Il Mattino, "Dopo la Juventus il Napoli volerà direttamente in Portogallo. Dunque, in pratica, cinque giorni in ritiro".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro