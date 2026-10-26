"Il rilancio o il tunnel": per Allegri tre trasferte per salvare la stagione

Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a vivere una settimana cruciale per il proprio futuro.

Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a vivere una settimana cruciale per il proprio futuro. Tre trasferte consecutive, contro Monza, Juventus e Porto, che potrebbero rappresentare una svolta per una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. La squadra azzurra è chiamata a reagire, soprattutto dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma, una partita che ha mostrato segnali incoraggianti ma anche le difficoltà che continuano a condizionare il rendimento degli uomini di Allegri.

A soffermarsi sul momento degli azzurri è l'edizione odierna de Il Mattino, che presenta così il ciclo di impegni in arrivo: "Il rilancio o il tunnel: il Napoli e Allegri sono a un bivio".

Napoli, Il Mattino: "Sette giorni con il cuore in gola". Allegri a -11 dalla vetta

Il quotidiano sottolinea l'importanza delle prossime tre partite, descrivendole come "Sette giorni con il cuore in gola". Un trittico di sfide che potrebbe consentire al Napoli di rimettere in piedi una stagione iniziata tra numerose difficoltà.

Allegri, del resto, si è trovato ad affrontare problemi anche superiori alle aspettative. Come evidenzia Il Mattino, il tecnico "non poteva credere di ritrovarsi a meno 11 punti dal primo posto in classifica e con appena 3 punti nel girone Champions".

Il pareggio contro la Roma ha comunque lasciato indicazioni positive, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra, lo spirito di gruppo e le prestazioni dei singoli. Il quotidiano evidenzia in particolare i colpi di McTominay e Anguissa e la maturità mostrata da De Bruyne. Tuttavia, il tempo delle buone impressioni sembra ormai esaurito. Come conclude Il Mattino, "Ma ora conta il risultato".