Ordine: "Allegri non ha mai perdonato a Gasperini l'assenza alla cerimonia per Galeone"

Franco Ordine svela un retroscena sul rapporto tra Allegri e Gasperini dopo Napoli-Roma: il tecnico azzurro non avrebbe gradito una battuta di Gasp

Il finale incandescente di Napoli-Roma avrebbe lasciato qualche strascico anche nel rapporto tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. A raccontare un retroscena sui due allenatori è Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale. Il giornalista parte dalla battuta pronunciata dal tecnico della Roma dopo la partita e sostiene che dietro le tensioni ci sarebbe anche un episodio precedente legato a Giovanni Galeone, maestro di entrambi.

Ordine: "Allegri non deve aver gradito la battuta di Gasp"

Ordine scrive: "Allegri non deve aver gradito la battuta di Gasp ('Max nervoso? Non l'ho mica buttato fuori io!') al quale non ha mai perdonato l'assenza alla cerimonia per ricordare Giovanni Galeone dove appunto Allegri, nonostante fosse reduce dalla deludente perdita della Champions, si presentò ugualmente". Il giornalista si soffermava poi sulle possibili conseguenze dell'espulsione rimediata dal tecnico del Napoli nel finale della partita: "Dal tenore del referto arbitrale dipenderà la dimensione della squalifica". Il Giudice Sportivo ha successivamente fermato Allegri per due giornate, infliggendogli anche un'ammenda da 10mila euro.