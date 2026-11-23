Allegri prepara la sorpresa contro il City: l'idea del tecnico
Massimiliano Allegri studia le possibili soluzioni tattiche in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli sarebbe indeciso tra il 3-5-1-1 e il 3-5-2, con alcune scelte a sorpresa soprattutto nel reparto offensivo. In caso di passaggio al 3-5-2, Allegri potrebbe schierare Giovane al fianco di Rasmus Hojlund, lasciando inizialmente in panchina sia Noa Lang che Kevin De Bruyne, proprio come accaduto sabato contro il Torino.
Giovane con Hojlund, De Bruyne e Lang rischiano la panchina
Per il belga resta comunque aperta la possibilità di un impiego a centrocampo, da mezzala oppure da regista, con uno tra Gilmour e Anguissa destinato a fargli spazio. L'altra ipotesi porta al 3-5-1-1, con un ballottaggio tra De Bruyne e Lang per il ruolo di trequartista alle spalle di Hojlund. Una decisione che Allegri prenderà nelle prossime ore, valutando l'assetto più adatto per affrontare la formazione inglese.
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