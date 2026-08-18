Allegri e rimedi contro il caldo: cambiati i piani di allenamento

Allegri e rimedi contro il caldo: cambiati i piani di allenamento
Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Le temperature particolarmente elevate di questi giorni hanno infatti spinto il tecnico del Napoli a modificare gli orari delle sedute

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul programma di allenamento predisposto da Massimiliano Allegri al Training Center di Castel Volturno. Le temperature particolarmente elevate di questi giorni hanno infatti spinto il tecnico del Napoli a modificare gli orari delle sedute, anticipando il lavoro della squadra per evitare le ore più calde.

Allegri e i rimedi contro il caldo

Il quotidiano scrive di questa variazione voluta dal tecnico azzurro: "Visto che il caldo si fa sentire qualcosa bisogna pur inventarsi per combattere le temperature altissime. Allegri ha modificato il programma, adeguandolo alle esigenze, e stamattina - forse anche domani - il Napoli si allenerà molto presto, alle 8.45".