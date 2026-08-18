Prima pagina Ambizione Juve, Tuttosport apre con le parole di Elkann: "Apriremo un ciclo"

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La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 18 agosto, è dedicata soprattutto alla Juventus e alle parole di John Elkann, presente allo Stadium al fianco di Luciano Spalletti. “Apriremo un ciclo” è il titolo scelto dal quotidiano, che racconta il feeling tra il tecnico bianconero e il numero uno di Exor. Elkann ha ribadito la volontà di costruire una Juventus capace di tornare stabilmente al vertice, mentre Spalletti continua a lavorare sulla squadra in vista dell'inizio della stagione.

In evidenza anche il Milan, protagonista di un'altra importante operazione di mercato. Dopo Gonçalo Ramos, i rossoneri hanno puntato Diego Moreira, esterno belga dello Strasburgo: un affare da circa 50 milioni di euro che conferma gli importanti investimenti del club. Sullo sfondo resta anche il futuro di Rafael Leao, accostato alla Roma.