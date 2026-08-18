Il Napoli cerca un attaccante con una caratteristica chiara
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Dopo aver completato il reparto difensivo con gli innesti di Badiashile e Favasuli, l’attenzione della società azzurra si sposterà sull’attacco.
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle prossime strategie di mercato del Napoli. Dopo aver completato il reparto difensivo con gli innesti di Badiashile e Favasuli, l’attenzione della società azzurra si sposterà sull’attacco. Prima di procedere con un nuovo acquisto, però, sarà necessario fare spazio in rosa.
Calciomercato Napoli, si cerca attaccante duttile
Almeno uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca è destinato a partire, così da permettere al club di intervenire nuovamente sul mercato e regalare ad Allegri un attaccante duttile, in grado di agire in più posizioni sul fronte offensivo. Proprio la duttilità dell'attaccante pare essere il criterio principale in questa ricerca.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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