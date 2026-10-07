Vergara può recuperare prima: c'è una speranza per la Roma
Gli esami strumentali di Antonio Vergara hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Un problema che costringerà il centrocampista a restare ai box almeno per le prossime settimane: salterà sicuramente la gara di sabato contro il Frosinone e i successivi impegni con Villarreal, Venezia e Bodo/Glimt. Secondo quanto riportato da Repubblica, la speranza del Napoli e di Massimiliano Allegri è quella di recuperarlo in tempo per il big match contro la Roma, in programma domenica 24 ottobre a Fuorigrotta.
Napoli, i tempi di recupero dall'infortunio: nel mirino la sfida contro la Roma
Molto dipenderà però dalla risposta alle terapie appena iniziate e dall'evoluzione dell'infortunio. I tempi saranno valutati con cautela e, qualora il recupero dovesse procedere più lentamente del previsto, non è da escludere che il rientro possa slittare fino a novembre.
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