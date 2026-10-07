Vergara può recuperare prima: c'è una speranza per la Roma

Gli esami strumentali di Antonio Vergara hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro

Gli esami strumentali di Antonio Vergara hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Un problema che costringerà il centrocampista a restare ai box almeno per le prossime settimane: salterà sicuramente la gara di sabato contro il Frosinone e i successivi impegni con Villarreal, Venezia e Bodo/Glimt. Secondo quanto riportato da Repubblica, la speranza del Napoli e di Massimiliano Allegri è quella di recuperarlo in tempo per il big match contro la Roma, in programma domenica 24 ottobre a Fuorigrotta.

Napoli, i tempi di recupero dall'infortunio: nel mirino la sfida contro la Roma

Molto dipenderà però dalla risposta alle terapie appena iniziate e dall'evoluzione dell'infortunio. I tempi saranno valutati con cautela e, qualora il recupero dovesse procedere più lentamente del previsto, non è da escludere che il rientro possa slittare fino a novembre.