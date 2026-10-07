Napoli-Frosinone, Allegri verso il 4-3-3: le possibili scelte di formazione
Il Napoli dovrebbe ripartire dal 4-3-3 nella sfida contro il Frosinone. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare il sistema di gioco già utilizzato, anche alla luce delle assenze che riducono le possibilità di scelta soprattutto in difesa. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, sulle corsie difensive le scelte sarebbero praticamente obbligate, con Di Lorenzo e Spinazzola destinati a partire titolari e la coppia Rrahmani-Rafa Marin al centro della retroguardia.
Napoli, centrocampo con Lobotka e Gilmour
A centrocampo potrebbe esserci una nuova occasione per il doppio play formato da Lobotka e Gilmour, mentre De Bruyne agirebbe in posizione più avanzata. Pochi dubbi anche in attacco: Hojlund resta il riferimento centrale, con Politano e Noa Lang favoriti per completare il tridente.
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