Allegri ritrova fiducia: il retroscena sul momento più difficile e l'obiettivo prima del Milan

Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato un pizzico di serenità sulla panchina del Napoli.

Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato un pizzico di serenità sulla panchina del Napoli. Dopo i segnali incoraggianti arrivati dalla prestazione contro la Lazio, la vittoria di misura sul Torino ha restituito ulteriore fiducia al tecnico azzurro, che adesso punta a conquistare nove punti nelle prossime gare prima del big match contro il Milan.

Allegri, il retroscena del Mattino: dopo la Fiorentina aveva temuto il peggio

Come racconta Il Mattino, Allegri è consapevole delle difficoltà che sta attraversando il Napoli, ma non avverte la pressione di essere sotto esame. Il momento più delicato sarebbe arrivato dopo la sfida contro la Fiorentina, quando l'allenatore toscano si sarebbe scoraggiato, arrivando a temere di essere finito in un vicolo cieco.