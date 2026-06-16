Amorim-Milan sblocca Allegri-Napoli? La deadline dell'annuncio di Max

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Allegri sta per salutare il Milan, che ha appena ingaggiato Amorim per la panchina. Napoli alla finestra: Max sta per firmare

Secondo quanto filtra dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, il Milan avrebbe ormai definito l’ingaggio di Ruben Amorim, passaggio che potrebbe sbloccare definitivamente anche le ultime formalità legate alla posizione contrattuale di Allegri. L’ufficializzazione, infatti, sarebbe subordinata alla risoluzione degli ultimi dettagli burocratici, ma una volta completati non resterebbero più ostacoli al suo approdo in rossonero. Una situazione che, a cascata, inciderebbe anche sulle dinamiche del mercato allenatori in Serie A e in particolare sul futuro della panchina del Napoli.

Allegri al Napoli, ci siamo?

Per il presidente Aurelio De Laurentiis, la scelta del nuovo tecnico avrebbe ormai portato a una direzione precisa, con Massimiliano Allegri individuato come profilo ideale per guidare il nuovo ciclo del Napoli. L’accordo, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere formalizzato con un contratto lungo fino al 2029, segnale di un progetto strutturato e di medio-lungo periodo. Le tempistiche sarebbero ormai ristrette: si parla di pochi giorni, al massimo una settimana per arrivare alla chiusura. Nel frattempo, la fase di costruzione del nuovo Napoli resta complessa e ancora preliminare, con valutazioni tecniche ed economiche in corso.