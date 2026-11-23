Ansia per Vergara: c'è il rischio che il 2026 sia già finito
Cresce la preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Antonio Vergara, costretto a fermarsi durante la sfida contro il Torino al Maradona. Il centrocampista azzurro si sottoporrà questa mattina agli esami strumentali che serviranno a chiarire l'entità dell'infortunio e a stabilire i tempi di recupero.
Vergara, il timore di un lungo stop: la speranza per dicembre
Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rischio concreto è che il 2026 del fantasista possa essersi già concluso. Uno scenario particolarmente amaro per il calciatore, protagonista di una stagione che avrebbe potuto rappresentare quella della definitiva consacrazione, ma anche una perdita importante per le rotazioni di Massimiliano Allegri.
Dopo la lesione al polpaccio rimediata durante gli impegni con la Nazionale, Vergara deve fare i conti con un nuovo problema al flessore sinistro. Nell'ambiente azzurro resta comunque la speranza che gli accertamenti possano ridimensionare le preoccupazioni, consentendo al giocatore di tornare a disposizione almeno per la seconda parte degli impegni decisivi di dicembre.
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