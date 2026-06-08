Prima pagina
Antonelli domina in Formula 1, Gazzetta dello Sport: "Fenomeno"
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Il 19enne pilota Mercedes conquista il quinto successo consecutivo e centra una storica vittoria nel Principato, aumentando il proprio vantaggio in classifica mondiale
La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna celebrando il trionfo di Andrea Kimi Antonelli nel GP di Monaco con un titolo gigantesco in prima pagina: "Fenomeno". Il 19enne pilota Mercedes conquista il quinto successo consecutivo e centra una storica vittoria nel Principato, aumentando il proprio vantaggio in classifica mondiale. La Rosea esalta il talento dell'italiano dopo un weekend perfetto tra pole position e gara vinta.
"Cobolli, è stato bello"
Flavio Cobolli si arrende soltanto al quinto set contro Alexander Zverev, sfiorando un'impresa che avrebbe riportato un italiano al successo a Parigi dopo Adriano Panatta.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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