Rao non utilizzato con la Carrarese: il motivo della scelta di Allegri

Rao non utilizzato con la Carrarese: il motivo della scelta di AllegriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il tecnico azzurro ha preferito non utilizzare l'attaccante, unico cambio ancora disponibile, lasciando così il Napoli in inferiorità numerica negli ultimi minuti.

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla scelta di Massimiliano Allegri di non impiegare Emanuele Rao nel finale dell'amichevole contro la Carrarese. Dopo l'infortunio rimediato da Antonio Vergara, uscito per una contusione alla coscia sinistra, il tecnico azzurro ha preferito non utilizzare l'attaccante, unico cambio ancora disponibile, lasciando così il Napoli in inferiorità numerica negli ultimi minuti.

Calciomercato Napoli, Rao in uscita

Secondo il quotidiano, la decisione sarebbe legata a motivazioni di mercato. Il giornale sottolinea inoltre i segnali di crescita mostrati dagli azzurri rispetto alla precedente uscita con l'Arezzo: una condizione fisica in miglioramento, maggiore fluidità nel gioco e un approccio più convincente, impreziosito anche dal primo clean sheet del precampionat