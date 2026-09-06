Napoli-Arsenal, niente hotel in città per i Gunners: svelato il luogo a 40km

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Il Corriere dello Sport svela il curioso retroscena: la squadra inglese non ha trovato alberghi liberi a Napoli in vista della sfida di Champions al Maradona.

Gli inglesi hanno ripiegato su un'altra città della provincia di Napoli. L'Arsenal farà ritiro pregara a 40 chilometri dal capoluogo campano: l'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un curioso retroscena che ha visto protagonista la squadra inglese, la quale non ha trovato alberghi liberi in città dovendo ripiegare su Nola per il consueto ritiro pregara in vista della gara di mercoledì al Maradona.

Napoli Arsenal, hotel tutti pieni: i Gunners alloggeranno a Nola

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo la location scelta dall'Arsenal per il ritiro pregara a Napoli: i Gunners hanno incontrato enormi difficoltà nelle attività di ricognizione di un hotel in grado di ospitare la squadra alla vigilia della partita, con tutte le strutture al completo in città e anche nelle immediate vicinanze. Gli inglesi alloggeranno così addirittura a Nola, a ridosso della zona industriale, a circa quaranta chilometri di distanza dallo stadio Maradona.

Champions League, Napoli-Arsenal: Arteta atteso martedì per la vigilia al Maradona

Nonostante la distanza dallo stadio, il programma dei Gunners in vista della sfida di Champions League resterà comunque legato al Maradona: martedì pomeriggio, infatti, è in programma la consueta conferenza stampa della vigilia con Mikel Arteta e un giocatore, seguita dalla rifinitura sul campo di gioco che ospiterà la partita di mercoledì sera.