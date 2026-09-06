McTominay, tempi di recupero più lunghi del previsto: salterà almeno 8 partite

vedi letture

Il centrocampista scozzese rischia di saltare almeno 8 partite: il rientro non è previsto per il match col Frosinone del 10 ottobre.

Scott McTominay è già in Inghilterra: svelati i reali tempi di recupero post-operazione. L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla questione, sottolineando come non tutto torni nei tempi comunicati: quel "torna dopo la sosta" contenuto nel comunicato del club azzurro non significa un rientro per la gara contro il Frosinone del 10 ottobre, ma piuttosto in un giorno non ancora definito del mese.

McTominay, intervento per l'aritmia: perché non è stato fatto in estate?

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del ds Manna sul terreno di gioco del Meazza, per rivedere in campo lo scozzese, che ha deciso di farsi sottoporre all'intervento di ablazione a Liverpool probabilmente già in questa settimana, potrebbero passare anche una quarantina, forse cinquanta giorni. Il Mattino si interroga inoltre su un aspetto poco chiaro della vicenda: se i primi problemi al cuore erano già stati segnalati a giugno durante il Mondiale, resta da capire perché non si sia scelto di intervenire chirurgicamente già in estate, invece di arrivare a settembre a denunciare una situazione che evidentemente andava avanti da tempo.

McTominay Napoli, rischio 8 partite saltate: il calciatore è già tornato a Manchester

Tra riposo, accertamenti vari, controlli e il rischio di ricadute, McTominay salterà almeno 8 partite, sempre che l'intervento non porti alla luce ulteriori complicazioni. Il centrocampista è già tornato a casa sua, a Manchester, dove svolgerà la prima parte del percorso di riabilitazione prima di fare rientro a Napoli.