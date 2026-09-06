McTominay, intervento domani in Inghilterra: svelati i tempi di recupero

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Il centrocampista scozzese si opererà per risolvere il lieve problema di fibrillazione cardiaca: il ds Manna fissa in 28 giorni i tempi per l'idoneità sportiva

McTominay si opera: Repubblica svela che l'intervento si terrà domani a Londra. Il club azzurro aspetta con ansia buone notizie dal centrocampista scozzese, che si opererà per risolvere il suo lieve e benigno problema di fibrillazione cardiaca. Giovanni Manna, prima della sfida contro l'Inter, ha fatto il punto della situazione sul ritorno in campo della stella azzurra.

McTominay Napoli, Manna: "Servono 28 giorni per l'idoneità sportiva"

Ecco le parole del ds Manna: "Serviranno 28 giorni per l'idoneità sportiva, perché prenderà dei farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane il giocatore starà a riposo e poi riprenderà l'attività agonistica senza contatti. I tempi di recupero sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno delle complicazioni, ma questo lo vedremo strada facendo."

McTominay Napoli, l'intervento programmato durante la sosta: rientro atteso a ottobre

Manna ha inoltre spiegato la scelta della tempistica dell'operazione: "Abbiamo scelto questo momento per l'intervento, perché c'è la sosta e puntiamo a riaverlo a ottobre, quando ci saranno nove partite." Una pianificazione attenta da parte del club azzurro, che punta a recuperare McTominay proprio nel momento più intenso e delicato del calendario stagionale.