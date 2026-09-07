Aritmia McTominay, Repubblica: se l'ha avvertito al Mondiale, perché non comprare un mediano?
L'aritmia di Scott McTominay diventa anche lo spunto per nuove critiche alla gestione del Napoli. Sulle pagine di Repubblica vengono sollevati alcuni interrogativi legati ai primi problemi accusati dallo scozzese durante il Mondiale e alla successiva strategia del club: "Se McTominay ha avvertito i primi insulti al Mondiale, devono rispondere in due. Il medico ha avvertito in tempo la società per anticipare l'intervento? E il ds perché non ha comprato almeno un altro centrocampista?". Un attacco che coinvolge dunque anche le scelte effettuate durante il mercato estivo.
Repubblica attacca: "Il Napoli non vende mica calcio"
Il quotidiano insiste sulla mancata operazione a centrocampo e chiama indirettamente in causa anche Aurelio De Laurentiis: "Dirà che il presidente non voleva. Giusto, meglio il cinema". Durissima anche la conclusione, che mette a confronto il Napoli spettacolare del passato con quello attuale: "Il gioco è scaduto da Grande Bellezza a infelici catenacci, ma che fa? Il Napoli non vende mica calcio".
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