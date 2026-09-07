Corbo punge Badiashile: "Se è questo, Manna è in tempo per fare il reso al Chelsea"

Corbo punge Badiashile: "Se è questo, Manna è in tempo per fare il reso al Chelsea"
Oggi alle 13:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

“Il Napoli adora gli esodati della Premier League. Come nei grandi magazzini, se Badiashile è quello di sabato sera e se Giovanni Manna ha ancora lo scontrino, meglio forse restituirlo nei 30 giorni al Chelsea". Questo il pensiero pungente di Antonio Corbo, che scrive così sull'edizione odierna di Repubblica.

Corbo definisce Badiashile "un punto interrogativo altro 194 centimetri" e ricorda come  “in 4 anni il 25enne difensore francocongolese ha giocato di rado, 13 presenze negli ultimi due anni con la maglia del Chelsea”.