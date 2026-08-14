Badiashile già in gruppo per il Genoa? La situazione

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È praticamente fatta per Benoit Badiashile: dopo l'ok di De Laurentiis, il Napoli attende il sì definitivo del Chelsea per tesserare il calciatore

È praticamente fatta per Benoit Badiashile al Napoli. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata decisiva nella trattativa, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro da giorni per chiudere l'operazione con il Chelsea. A far compiere il passo decisivo sarebbe stato il rilancio economico presentato dal club azzurro nelle ultime ore: 3 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui si aggiungerebbero circa 27 milioni di euro per l'opzione di riscatto non obbligatoria, per un investimento complessivo che salirebbe a circa 30 milioni bonus compresi in caso di permanenza definitiva.

Il via libera di De Laurentiis

Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, sarebbe arrivato anche l'assenso decisivo del presidente Aurelio De Laurentiis all'operazione. Il quotidiano riferisce che i colloqui tra le parti sarebbero proseguiti anche nella giornata di ieri, con il club azzurro che attenderebbe il via libera definitivo già in giornata.

Visite mediche e convocazione per il Genoa

Secondo la ricostruzione de Il Mattino, il Napoli avrebbe già iniziato a organizzare i dettagli logistici legati all'arrivo in città del difensore francese. Badiashile dovrebbe sostenere le visite mediche tra martedì e mercoledì, per poi aggregarsi subito al gruppo di Allegri negli allenamenti a Castel Volturno. L'obiettivo del club sarebbe quello di renderlo immediatamente convocabile in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa.

Decisiva la volontà del giocatore

A pesare in maniera determinante sarebbe stata anche la volontà dello stesso Badiashile, che secondo Il Mattino avrebbe spinto in prima persona per convincere il Chelsea ad accettare la proposta del Napoli, nonostante il club inglese avesse ricevuto anche altre offerte a titolo definitivo per il centrale francese.