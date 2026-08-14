Le condizioni di Neres e le ultime sul rientro verso Genoa-Napoli

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David Neres: l'attaccante, mai sceso in campo nelle amichevoli estive, accelera dopo una terapia rigenerativa al ginocchio.

Massimiliano Allegri deve fare i conti con l'emergenza che ha colpito il reparto difensivo della SSC Napoli. Dopo gli infortuni rimediati da Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci, il tecnico livornese è alle prese anche con il recupero di Sam Beukema. Ma le difficoltà non riguardano solo la retroguardia: anche in attacco l'allenatore azzurro si ritrova con una pedina in meno, con David Neres ancora impegnato nel recupero dai propri problemi fisici. L'attaccante brasiliano non è mai sceso in campo nelle amichevoli disputate durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, e solo al rientro a Castel Volturno le sue condizioni torneranno a essere valutate.

La terapia rigenerativa e i tempi di recupero

Sulla situazione dell'esterno offensivo è intervenuto il Corriere dello Sport, che nell'edizione odierna ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche. Secondo il quotidiano, Neres starebbe accelerando i tempi di recupero dopo essersi sottoposto a una terapia rigenerativa al ginocchio sinistro, non essendo mai sceso in campo in amichevole nel corso dell'estate. Lo staff medico azzurro continuerà a monitorarne con attenzione l'evoluzione, fino a quando la risposta fisiologica del giocatore non verrà ritenuta stabile e adeguata, anche in relazione a una corretta gestione dei carichi di lavoro.

Possibile assenza solo con il Genoa

Sulla base di questo percorso di recupero, secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, Neres rischierebbe di saltare unicamente la trasferta inaugurale contro il Genoa, restando quindi in corsa per rientrare tra i convocati già a partire dagli impegni successivi, una volta ottenuto il via libera definitivo dallo staff medico.