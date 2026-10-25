Badiashile, i voti dopo la Roma: “Esce lui e il Napoli comincia a scricchiolare. Coincidenza?”

I quotidiani promuovono la prova del difensore francese, prima dell’infortunio alla coscia a inizio ripresa: la sua uscita coincide con il calo azzurro. nbu

Com’è stata valutata la prestazione di Benoit Badiashile in Napoli-Roma? I quotidiani in edicola lo premiano con voti compresi tra 6 e 7, giudicando positiva la sua gara fino all’infortunio all’inizio della ripresa. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6,5: “Esce lui e il Napoli comincia a scricchiolare. Coincidenza? Certo che no. Forza fisica e posizionamento. L’infortunio tiene in ansia Allegri.”

Badiashile, Il Mattino 6,5 e Repubblica 6,5: cancella Soulé e supporta Rafa Marin su Malen, poi lo stop

Il Mattino, con un 6,5, scrive che Soulé cerca subito di dargli fastidio in prima uscita e lui, in fase di possesso giallorosso, stringe forte sull’attaccante argentino per non consentirgli di trovarsi fronte allo specchio della porta, supportando poi Rafa Marin su Malen, prima di farsi male a inizio ripresa. Repubblica assegna lo stesso voto: “Ottimo per un tempo, poi si arrende al suo noto tallone d’Achille, gli infortuni.”

Badiashile, CorSport e Tuttosport 7, Corriere della Sera 6: “Il Napoli ha retto finché lui è rimasto in campo”

Il Corriere dello Sport sceglie il 7 (“Posizionamento e freddezza. Il Napoli ha retto finché lui è rimasto in campo”), lo stesso voto di Tuttosport, che scrive di un difensore “autorevole e preciso”, il più in palla della retroguardia e l’unico che riesce a mettere un limite a Soulé, prima dell’uscita per infortunio alla coscia. Chiude la rassegna il Corriere della Sera con un 6.