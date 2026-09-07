Beukema titolare in Champions? L'ipotesi sul debutto

Beukema titolare in Champions? L'ipotesi sul debuttoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Le sensazioni intorno al difensore del Napoli sono positive e il rientro sembra ormai sempre più vicino.

Il Mattino fa il punto sulle condizioni di Sam Beukema, che continua a lavorare per completare il percorso di recupero e tornare quanto prima a disposizione di Massimiliano Allegri. Le sensazioni intorno al difensore del Napoli sono positive e il rientro sembra ormai sempre più vicino. «Si lavora per il recupero di Beukema, che appare quasi pronto: ma già per la Champions?», si legge sul quotidiano.

Beukema, l'obiettivo è il Bologna

Resta dunque da capire se il centrale potrà essere disponibile già per l'impegno europeo contro l'Arsenal oppure se lo staff preferirà procedere con maggiore cautela. L'obiettivo sembra comunque quello di riportarlo gradualmente al centro della difesa nelle prossime settimane: «Probabile che possa toccare il ruolo di titolare tra il Bologna e la Fiorentina, prima della sosta».