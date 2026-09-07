Difesa in difficoltà: Allegri lavora a una situazione speciale
Il Mattino si sofferma sulle possibili contromisure studiate da Massimiliano Allegri per risolvere i problemi difensivi evidenziati dal Napoli nelle ultime uscite. Il tecnico azzurro starebbe valutando anche una soluzione inedita, da utilizzare eventualmente nelle prossime gare. Il quotidiano scrive: "Per mettere riparo ai disastri visti con Como e Inter, per evitare di dover fare cambi forsennati per sistemare situazioni difficili, Max lavora anche a una situazione speciale, con Di Lorenzo braccetto e Favasuli che può esordire come quinto a destra".
Allegri lavora a soluzioni alternative in difesa
Un'ipotesi tattica che, però, difficilmente verrà proposta nell'immediato in Champions League. Contro l'Arsenal, infatti, Allegri dovrebbe affidarsi a soluzioni maggiormente collaudate, evitando esperimenti contro un reparto offensivo di altissimo livello: "Opzioni che non valgono per la notte di Champions: contro l'Arsenal non è tempo di esperimenti, già così quell'attacco contro questa difesa fa girare la testa".
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