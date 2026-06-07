Bologna, Italiano ha rescisso per andare al Napoli? Il retroscena di Sartori
Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica del Bologna, alla Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena su Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Besiktas che sembrava essere stato ad un passo dalla panchina del Napoli: "La rescissione con noi fu per il Napoli oppure no? Speravo restasse, personalmente, per proseguire sul nostro cammino e dare un seguito al nostro progetto, dopo due anni fatti molto bene.
Il perché dell’addio? Pensava che un ciclo fosse finito e quando succede questo, anche se tu provi con insistenza a fargli cambiare idea, un tic Nico va avanti su quella strada. Quando abbiamo capito che sarebbe andato via? Ognuno ha le proprie sensazioni… Così come le avevo di Motta, diciamo che le ho avute per lui. Sapevamo che sarebbe potuto entrare in un effetto domino…Mi pare lo volesse pure il Benfica”.
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