"Ne intuì immediatamente le qualità": Henry ed il lancio del giovane Badiashile

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È il giorno di Benoit Badiashile, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli. Il difensore francese, scelto dal club azzurro per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, è atteso alle visite mediche prima di raggiungere i nuovi compagni a Castel Volturno. A raccontare l’operazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che presenta così il nuovo rinforzo azzurro: “È il giorno del gigante francese, Benoit Badiashile. Il mancino che rinforzerà la difesa del Napoli e farà tirare un sospiro di sollievo a Max Allegri, che lo aspetta a Castel Volturno”.

Badiashile e l'esordio da giovanissimo

Il classe 2001 rappresenterà una soluzione importante soprattutto sul centro-sinistra della difesa e potrà essere utilizzato al fianco di Amir Rrahmani. Nato a Limoges da genitori originari della Repubblica Democratica del Congo, Badiashile si è imposto giovanissimo nel calcio francese. A lanciarlo nel Monaco, quando non aveva ancora compiuto 18 anni, fu Thierry Henry, che ne intuì immediatamente le qualità.

Dopo l’esperienza al Chelsea, per il centrale è dunque pronta una nuova tappa della carriera. Il quotidiano sottolinea che “dopo le visite mediche a Roma, Badiashile potrà dunque cominciare la sua nuova avventura italiana”.