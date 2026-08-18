Allegri ha scelto il modulo per il Genoa: è quello preferito dal gruppo

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Il Napoli di Massimiliano Allegri sembra ormai aver scelto la propria identità tattica in vista dell'inizio del campionato. Il tecnico azzurro è orientato a ripartire dal 4-3-3, modulo che meglio si adatta alle caratteristiche della rosa e alla tradizione offensiva della squadra. Come sottolinea il quotidiano La Repubblica, il tridente rappresenta ormai un tratto distintivo del Napoli: «L’abito tattico quasi certamente sarà il 4-3-3. È quello preferito dal gruppo che ha nel suo dna il tridente offensivo, un vero e proprio marchio di fabbrica del Napoli ammirato durante le amichevoli estive».

Anguissa, certezza ritrovata per il Napoli

Un'altra certezza riguarda il centrocampo, reparto nel quale Allegri ha ritrovato un elemento fondamentale come Frank Anguissa. Il futuro del camerunese sembrava in bilico soltanto pochi mesi fa, ma lo scenario è cambiato e il centrocampista è tornato ad avere un ruolo centrale nel progetto tecnico. Repubblica ricorda infatti come «L’altra certezza è il terzetto in mediana. Max Allegri ha recuperato alla causa un campione come Frank Anguissa, la cui avventura in azzurro sembrava destinata a terminare alla fine dello scorso campionato. Il mancato saluto al pubblico dopo la sfida con l’Udinese aveva il sapore dell’addio».