Calciomercato Napoli, Juanlu discorso mai chiuso: possibile nuovo assalto
Il Napoli comincia a muoversi anche sul mercato in vista della prossima stagione, monitorando diversi profili che possano rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra questi c’è il nome di Juanlu Sánchez, terzino del Sevilla, seguito da tempo dal direttore sportivo azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il dirigente del Napoli non ha mai smesso di osservare il giocatore negli ultimi mesi.
Nel quotidiano si legge infatti che “in attesa di capire quali saranno i calciatori che lasceranno Napoli, Manna non ha mai perso di vista Juanlu Sanchez in questi mesi”.
Sempre secondo Il Mattino, infatti, “sul terzino spagnolo si sono mosse anche altre squadre: tra queste, ha chiesto informazioni anche il Real Madrid, una attrazione niente male per il calciatore del Siviglia”
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
